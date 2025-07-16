"Кажем адвокат, чуєм – клієнт": у Раді виступили проти ухваленого закону, який вплине на ЗМІ

Верховна Рада України ухвалила закон щодо "забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності", проти нього висловилися голови антикорупційного та комітету ВР з питань свободи слова.

Джерело: сайт парламенту, комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин та голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у Facebook

Деталі: Йдеться про проєкт закону №12320, який передбачає адміністративну відповідальність і можливість штрафування медійників за публічне ототожнення адвоката із його клієнтом.

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"Тобто, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт "Вітор Сердюк - адвокат Віктора Януковича", журналіст буде покараний штрафом від 3400 грн до 5100 грн, а якщо це "порушення" відбудеться повторно впродовж року – то від 10200 грн до 13600 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати.

Це не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів", – наголосила Радіна.

Нардепка додала, що з колегами готує блокуючу постанову до законопроекту.

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Юрчишин наголосив, що вважає ухвалений законопроєкт реальним наступом на свободу слова. Адже пропонується штрафувати громадян та посадових осіб за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом, навіть якщо немає мети перешкодити діяльності адвоката.

"Тобто, якщо ви в публічній площині (медіа, соцмережі, блоги, коментарі, репости тощо) скажете, що така-то людина є адвокатом умовного Бойка чи Дубінського – то отримаєте за це штраф. Саме таку ініціативу сьогодні Рада прийняла в другому читанні. Це просто сором.

Ми всі маємо право знати, хто кого захищає. І не нести за це відповідальність, не боятися називати речі своїми іменами", – зазначив голова комітету з питань свободи слова.

Крім підтримки блокуючої постанови Юрчишин також планує звернутися до міжнародних партнерів з проханням дати свою оцінку цьому законопроєкту.

Якщо ж законопроєкт все ж буде підписаний нардеп буде звертатися до президента з пропозицією накласти вето.