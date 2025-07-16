Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Кажем адвокат, чуєм – клієнт": у Раді виступили проти ухваленого закону, який вплине на ЗМІ

Валентина РоманенкоСереда, 16 липня 2025, 21:02
Кажем адвокат, чуєм – клієнт: у Раді виступили проти ухваленого закону, який вплине на ЗМІ
ілюстративне фото

Верховна Рада України ухвалила закон щодо "забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності", проти нього висловилися голови антикорупційного та комітету ВР з питань свободи слова.

Джерело: сайт парламенту, комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин та голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у Facebook

Деталі: Йдеться про проєкт закону №12320, який передбачає адміністративну відповідальність і можливість штрафування медійників за публічне ототожнення адвоката із його клієнтом.

Реклама:

"Тобто, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт "Вітор Сердюк - адвокат  Віктора Януковича", журналіст буде покараний штрафом від 3400 грн до 5100 грн, а якщо це "порушення" відбудеться повторно впродовж року – то від 10200 грн до 13600 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати.

Це не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів", – наголосила Радіна.

Нардепка додала, що з колегами готує блокуючу постанову до законопроекту.

РЕКЛАМА:

Юрчишин наголосив, що вважає ухвалений законопроєкт реальним наступом на свободу слова. Адже пропонується штрафувати громадян та посадових осіб за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом, навіть якщо немає мети перешкодити діяльності адвоката.

"Тобто, якщо ви в публічній площині (медіа, соцмережі, блоги, коментарі, репости тощо) скажете, що така-то людина є адвокатом умовного Бойка чи Дубінського – то отримаєте за це штраф. Саме таку ініціативу сьогодні Рада прийняла в другому читанні. Це просто сором.

Ми всі маємо право знати, хто кого захищає. І не нести за це відповідальність, не боятися називати речі своїми іменами", – зазначив голова комітету з питань свободи слова.

Крім підтримки блокуючої постанови Юрчишин також планує звернутися до міжнародних партнерів з проханням дати свою оцінку цьому законопроєкту.

Якщо ж законопроєкт все ж буде підписаний нардеп буде звертатися до президента з пропозицією накласти вето.

законодавствоВерховна РадаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський представив "слугам народу" новий уряд 
Зеленський подав до Ради Шмигаля як кандидатуру міністра оборони
оновлено, фото, відеоРосіяни увечері скинули ФАБ-500 на центр Добропілля: 2 загиблих та 27 поранених
Рада в рази збільшила чисельність бійців "Альфи" СБУ 
фото, відеоВзяли хабар і обміняли на валюту: на Волині викрили суддю з поплічником
Справа Шабуніна: силовики обшукали квартиру загиблого пілота "Джуса"
Усі новини...
законодавство
Мисливці проти дронів: чи захистить "народне ППО" українське небо?
Зеленський підписав низку невідкладних законів
Закон, ухвалений до вторгнення, "не бачить" тисячі цивільних в російській неволі
Останні новини
21:20
Фіцо написав листа фон дер Ляєн з критикою газових планів ЄС і проханням відкласти санкції
21:09
Польща звернулась до України через опис Волинської трагедії у шкільних підручниках
21:02
"Кажем адвокат, чуєм – клієнт": у Раді виступили проти ухваленого закону, який вплине на ЗМІ
20:46
Сметанін знову очолить "Укроборонпром", Мінстратегпром об'єднають з Міноборони – Зеленський
20:40
фотоУ "Хартії" поскаржились на знищення владою Харкова графіті з підтримкою військових
20:36
У торговельній війні Трамп втрачає важелі впливу – ЗМІ
20:20
Зеленський представив "слугам народу" новий уряд 
20:14
У РФ підприємства переводять на неповний робочий тиждень через складну економічну ситуацію
20:12
МКС відхилив прохання Ізраїля скасувати ордери на арешт Нетанягу та Галанта
19:56
Зеленський подав до Ради Шмигаля як кандидатуру міністра оборони
Усі новини...
Реклама:
Реклама: