"Говорим адвокат, слышим – клиент": в Раде выступили против принятого закона, который повлияет на СМИ

Верховная Рада Украины приняла закон об "обеспечении соблюдения гарантий адвокатской деятельности", против него высказались главы антикоррупционного и комитета ВР по вопросам свободы слова.

Источник: сайт парламента, глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин и глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в Facebook

Детали: Речь идет о проекте закона №12320, который предусматривает административную ответственность и возможность штрафования медийщиков за публичное отождествление адвоката с его клиентом.

Реклама:

"То есть, если этот законопроект вступит в силу, то за фразу вроде "Виктор Сердюк - адвокат Виктора Януковича", журналист будет наказан штрафом от 3400 грн до 5100 грн, а если это "нарушение" произойдет повторно в течение года - то от 10200 грн до 13600 грн. Инициировать штрафы будут сами адвокаты.

Это не имеет ничего общего со свободой слова и прессы, и выглядит как новый инструмент давления на неугодных журналистов", - отметила Радина.

Нардеп добавила, что с коллегами готовит блокирующее постановление к законопроекту.

РЕКЛАМА:

Юрчишин отметил, что считает принятый законопроект реальным наступлением на свободу слова. Ведь предлагается штрафовать граждан и должностных лиц за публичное отождествление адвоката с его клиентом, даже если нет цели помешать деятельности адвоката.

"То есть, если вы в публичной плоскости (медиа, соцсети, блоги, комментарии, репосты и т.д.) скажете, что такой-то человек является адвокатом условного Бойко или Дубинского - то получите за это штраф. Именно такую инициативу сегодня Рада приняла во втором чтении. Это просто стыд.

Мы все имеем право знать, кто кого защищает. И не нести за это ответственность, не бояться называть вещи своими именами", - отметил председатель комитета по вопросам свободы слова.

Кроме поддержки блокирующего постановления Юрчишин также планирует обратиться к международным партнерам с просьбой дать свою оценку этому законопроекту.

Если же законопроект все же будет подписан нардеп будет обращаться к президенту с предложением наложить вето.