Келлог відвідав тренування української Нацгвардії

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог 16 липня відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Повідомляється, що разом із командувачем НГУ бригадним генералом Олександром Півненком американська делегація ознайомилася з підготовкою українських гвардійців, їхнім оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою.

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Делегації презентували тренування екіпажів танків і бойових машин, роботу на симуляторах, а також дрони й роботизовані комплекси.

фото нгу

фото нгу

За словами нацгвардійців, Келлог відзначив мужність українських бійців і високу якість підготовки, підкресливши, що досвід України є цінним для армій інших країн.