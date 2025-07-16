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Келлог відвідав тренування української Нацгвардії

Валентина РоманенкоСереда, 16 липня 2025, 21:36
Келлог відвідав тренування української Нацгвардії
фото Нацгвардії

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог 16 липня відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Повідомляється, що разом із командувачем НГУ бригадним генералом Олександром Півненком американська делегація ознайомилася з підготовкою українських гвардійців, їхнім оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою.

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Делегації презентували тренування екіпажів танків і бойових машин, роботу на симуляторах, а також дрони й роботизовані комплекси.

 
фото нгу
 
фото нгу

За словами нацгвардійців, Келлог відзначив мужність українських бійців і високу якість підготовки, підкресливши, що досвід України є цінним для армій інших країн.

НацгвардіяСША
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