Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кэллог посетил тренировку украинской Нацгвардии

Валентина РоманенкоСреда, 16 июля 2025, 21:36
Кэллог посетил тренировку украинской Нацгвардии
фото Нацгвардии

Специальный представитель президента США Кит Келлог 16 июля посетил учебно-тренировочные локации Национальной гвардии Украины.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Сообщается, что вместе с командующим НГУ бригадным генералом Александром Пивненко американская делегация ознакомилась с подготовкой украинских гвардейцев, их оснащением и современными технологиями, которые используются на поле боя.

Реклама:

Делегации презентовали тренировки экипажей танков и боевых машин, работу на симуляторах, а также дроны и роботизированные комплексы.

 
фото нгу
 
фото нгу

По словам нацгвардейцев, Келлог отметил мужество украинских бойцов и высокое качество подготовки, подчеркнув, что опыт Украины является ценным для армий других стран.

НацгвардияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский представил "слугам народа" новое правительство
Зеленский подал в Раду Шмыгаля как кандидатуру министра обороны
обновлено, фото, видеоРоссияне вечером сбросили ФАБ-500 на центр Доброполья: 2 погибших и 27 раненых
Рада в разы увеличила численность бойцов "Альфы" СБУ
фото, видеоВзяли взятку и обменяли на валюту: на Волыни разоблачили судью с пособником
Дело Шабунина: силовики обыскали квартиру погибшего пилота "Джуса"
Все новости...
Нацгвардия
Мы стараемся меньше терять, потому что больше людей уже не будет - Всеволод Кожемяко, основатель "Хартии"
Нацгвардия отреагировала на избиение офицера бригады "Азов"
В штурмовой бригаде Нацгвардии задержали российского "крота"
Последние новости
21:53
Новый командующий силами НАТО в Европе заверил Сырского в поддержке Украины
21:36
фото, видеоКэллог посетил тренировку украинской Нацгвардии
21:35
Компания Вакарчука и Подпольный стендап: кому еще присвоили статус критически важных
21:20
Фицо написал письмо фон дер Ляйен с критикой газовых планов ЕС и просьбой отложить санкции
21:09
Польша обратилась к Украине из-за описания Волынской трагедии в школьных учебниках
21:02
"Говорим адвокат, слышим – клиент": в Раде выступили против принятого закона, который повлияет на СМИ
20:46
Сметанин снова возглавит "Укроборонпром", Минстратегпром объединят с Минобороны – Зеленский
20:40
В "Хартии" пожаловались на уничтожение властями Харькова граффити с поддержкой военных
20:36
В торговой войне Трамп теряет рычаги влияния – СМИ
20:20
Зеленский представил "слугам народа" новое правительство
Все новости...
Реклама:
Реклама: