Кэллог посетил тренировку украинской Нацгвардии
Среда, 16 июля 2025, 21:36
Специальный представитель президента США Кит Келлог 16 июля посетил учебно-тренировочные локации Национальной гвардии Украины.
Источник: пресс-служба НГУ
Детали: Сообщается, что вместе с командующим НГУ бригадным генералом Александром Пивненко американская делегация ознакомилась с подготовкой украинских гвардейцев, их оснащением и современными технологиями, которые используются на поле боя.
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Делегации презентовали тренировки экипажей танков и боевых машин, работу на симуляторах, а также дроны и роботизированные комплексы.
По словам нацгвардейцев, Келлог отметил мужество украинских бойцов и высокое качество подготовки, подчеркнув, что опыт Украины является ценным для армий других стран.