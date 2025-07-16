Кэллог посетил тренировку украинской Нацгвардии

Специальный представитель президента США Кит Келлог 16 июля посетил учебно-тренировочные локации Национальной гвардии Украины.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Сообщается, что вместе с командующим НГУ бригадным генералом Александром Пивненко американская делегация ознакомилась с подготовкой украинских гвардейцев, их оснащением и современными технологиями, которые используются на поле боя.

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Делегации презентовали тренировки экипажей танков и боевых машин, работу на симуляторах, а также дроны и роботизированные комплексы.

фото нгу

фото нгу

По словам нацгвардейцев, Келлог отметил мужество украинских бойцов и высокое качество подготовки, подчеркнув, что опыт Украины является ценным для армий других стран.