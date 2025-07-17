Росія втратила ще 1190 військових у війні проти України – Генштаб
Четвер, 17 липня 2025, 06:39
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1190 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 038 650 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 038 650 (+1 190) осіб,
- танків – 11 029 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 22 996 (+1) од;
- артилерійських систем – 30 438 (+43) од;
- засобів ППО – 1197 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 414 (+250) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 383 (+154) од.
Дані уточнюються.