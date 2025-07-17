Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія втратила ще 1190 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовЧетвер, 17 липня 2025, 06:39
Росія втратила ще 1190 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1190 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 038 650 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 038 650 (+1 190) осіб,
  • танків – 11 029 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 22 996 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30 438 (+43) од;
  • засобів ППО – 1197 (+1) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 414 (+250) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 383 (+154) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоДо Ради надійшло подання Зеленського на призначення Свириденко прем’єр-міністром
Зеленський представив "слугам народу" новий уряд 
Зеленський подав до Ради Шмигаля як кандидатуру міністра оборони
оновлено, фото, відеоРосіяни увечері скинули ФАБ-500 на центр Добропілля: 2 загиблих та 27 поранених
Рада в рази збільшила чисельність бійців "Альфи" СБУ 
фото, відеоВзяли хабар і обміняли на валюту: на Волині викрили суддю з поплічником
Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ знешкодили ще  1 170 окупантів
1 230 окупантів і 52 артсистеми втратила Росія за добу
Росія за добу втратила ще понад тисячу солдатів – Генштаб
Останні новини
06:39
Росія втратила ще 1190 військових у війні проти України – Генштаб
05:55
Глава МЗС Латвії закликає Трампа не зволікати із санкціями проти Росії
04:10
Велика Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист – ЗМІ
03:18
У Болгарії спалахнули протести через арешт мера Варни
02:36
Китайські хакери посилили кібератаки на напівпровідникову галузь Тайваню
01:57
боксПромоутер Воррен: Джошуа – боєць вулиці, у Дюбуа нічого такого немає
01:03
У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів
00:33
Росія вдарила по Куп’янську FPV-дронами: поранено трьох людей, серед них – медики
00:30
"Просто подивіться в очі й кивніть головою". Історія ветерана Євгена Кауса після поранення
00:06
фотоДо Ради надійшло подання Зеленського на призначення Свириденко прем’єр-міністром
Усі новини...
Реклама:
Реклама: