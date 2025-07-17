Россия потеряла еще 1190 военных в войне против Украины – Генштаб
Четверг, 17 июля 2025, 06:39
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1190 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 038 650 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 038 650 (+1 190) человек,
- танков – 11 029 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 22 996 (+1) ед.;
- артиллерийских систем – 30 438 (+43) ед.;
- средств ПВО – 1197 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 46 414 (+250) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 383 (+154) ед.
Данные уточняются.