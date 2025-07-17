У Росії заявили про збиття 122 українських дронів, у тому числі в Підмосков'ї

Міністерство оборони держави-агресора РФ заявило, що в ніч на 17 липня нібито було збито 122 українські безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ, Telegram-канали

Деталі: Так, за даними МО РФ, 43 БПЛА було збито над територією Брянської області, 38 БПЛА - над Курською областю, 10 БПЛА - над Орловською областю, 6 БПЛА - над територією Смоленської області, 6 БПЛА - над Воронезькою областю, 5 БПЛА - над Білгородською областю, 3 БПЛА - над територією Московського регіону, 3 БПЛА - над Калузькою областю, 3 БПЛА - над територією тимчасово окупованого Криму, 2 БПЛА - над територією Ленінградської області, 2 БПЛА - над Липецькою областю, 1 БПЛА - над Тульською областю.

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