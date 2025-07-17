В России заявили о сбитии 122 украинских дронов, в том числе в Подмосковье

Министерство обороны государства-агрессора РФ заявило, что в ночь на 17 июля якобы было сбито 122 украинских беспилотника.

Источник: Минобороны РФ, Telegram-каналы

Детали: Так, по данным МО РФ 43 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 38 БПЛА – над Курской областью, 10 БПЛА – над Орловской областью, 6 БПЛА – над территорией Смоленской области, 6 БПЛА – над тВоронежской областью, 5 БПЛА – над Белгородской областью, 3 БПЛА – над территорией Московского региона, 3 БПЛА – над Калужской областью, 3 БПЛА – над территорией временно оккупированного Крыма, 2 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 2 БПЛА – над Липецкой областью, 1 БПЛА – над Тульской областью.

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