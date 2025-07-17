Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявили о сбитии 122 украинских дронов, в том числе в Подмосковье

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 08:18
В России заявили о сбитии 122 украинских дронов, в том числе в Подмосковье
скриншот из российских пабликов

Министерство обороны государства-агрессора РФ заявило, что в ночь на 17 июля якобы было сбито 122 украинских беспилотника.

Источник: Минобороны РФ, Telegram-каналы

Детали: Так, по данным МО РФ 43 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 38 БПЛА – над Курской областью, 10 БПЛА – над Орловской областью, 6 БПЛА – над территорией Смоленской области, 6 БПЛА – над тВоронежской областью, 5 БПЛА – над Белгородской областью, 3 БПЛА – над территорией Московского региона, 3 БПЛА – над Калужской областью, 3 БПЛА – над территорией временно оккупированного Крыма, 2 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 2 БПЛА – над Липецкой областью, 1 БПЛА – над Тульской областью.

Реклама:

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила атаку трех дронов на столицу РФ.

Жители Зеленограда в Подмосковье сообщали, что слышали несколько звуков, похожих на взрывы.

В аэропорту "Внуково" задерживались рейсы.

РЕКЛАМА:

Атака в Смоленской области пришлась на город Рославль, сообщали местные жители. Там расположен АО "720 ремонтный завод средств обеспечения полетов" "Ростеха", обратила внимание ASTRA.

беспилотникивойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп пообещал Украине Patriot, но вопрос в том, кто и когда их предоставит – Reuters
фотоВ Раду поступило представление Зеленского на назначение Свириденко премьер-министром
Зеленский представил "слугам народа" новое правительство
Зеленский подал в Раду Шмыгаля как кандидатуру министра обороны
Рада в разы увеличила численность бойцов "Альфы" СБУ
фото, видеоВзяли взятку и обменяли на валюту: на Волыни разоблачили судью с пособником
Все новости...
беспилотники
Россияне ночью атаковали Днепр и область: 1 погибший и 10 пострадавших
Россия нанесла удар по Купянску FPV-дронами: ранены три человека, среди них – медики
Еврокомиссар призвал создать "стену дронов" на восточной границе ЕС
Последние новости
08:42
Трамп заявил, что торговое соглашение с ЕС "возможно", хотя он и "равнодушен" к этому
08:36
фото Россияне ночью атаковали Днепр и область: 1 погибший и 10 пострадавших
08:18
В России заявили о сбитии 122 украинских дронов, в том числе в Подмосковье
08:11
футболЖитомирское "Полесье" сменило стадион в Словакии на матчи еврокубков
07:39
Трамп пообещал Украине Patriot, но вопрос в том, кто и когда их предоставит – Reuters
06:39
Россия потеряла еще 1190 военных в войне против Украины – Генштаб
05:55
Глава МИД Латвии призывает Трампа не медлить с санкциями против России
04:10
Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной защите – СМИ
03:18
В Болгарии вспыхнули протесты из-за ареста мэра Варны
02:36
Китайские хакеры усилили кибератаки на полупроводниковую отрасль Тайваня
Все новости...
Реклама:
Реклама: