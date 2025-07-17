Росіяни вночі атакували Дніпро і область: 1 загиблий і 10 постраждалих

Одна людина загинула та ще 10 постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по місту Дніпро і області уночі 17 липня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома".

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Деталі: Внаслідок атаки вкинили одразу декілька пожеж та пошкоджено підприємства.

фото ДСНС

За словами Лисака, горіло і у Дніпровському районі. Зокрема, гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Там понівечені господарська споруда і теплиця.



По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами та з РСЗВ "Град", скидали боєприпас з БпЛА.

"Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада. Постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома", – повідомив голова ОВА.

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У Нікопольському районі пошкоджено приватний будинок та господарську споруду і горіло авто.

По Межівській громаді Синельниківського району росіяни поцілили FPV-дронами – там пошкоджено інфраструктуру.

За словами Лисака, уночі над областю оборонці неба збили 22 російські БпЛА.