Россияне ночью атаковали Днепр и область: 1 погибший и 10 пострадавших

Один человек погиб и еще 10 пострадали в результате российского удара беспилотниками по городу Днепр и области ночью 17 июля.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Под массированной атакой оказался Днепр. В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них – в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший будет приходить в себя дома".

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Детали: В результате атаки возникло сразу несколько пожаров и были повреждены предприятия.

Фото ГСЧС

По словам Лысака, горело и в Днепровском районе. В частности, громко было в Солонянской и Слобожанской общинах. Там повреждены хозяйственные постройки и теплица.

По Никопольщине россияне били FPV-дронами и из РСЗО "Град", сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

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"Страдали сам Никополь и Марганецкая община. Пострадали 5 человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень будет лечиться дома", – сообщил глава ОВА.

В Никопольском районе повреждены частный дом и хозяйственная постройка, горел автомобиль.

По Межевской общине Синельниковского района россияне нанесли удар FPV-дронами – там повреждена инфраструктура.

По словам Лысака, ночью над областью защитники неба сбили 22 российских БпЛА.