Від ранку окупанти тероризують дронами Херсонщину: є поранені

Зранку 17 липня російські окупаційні війська атакували дронами мирних жителів Херсонщини: поранення дістали двоє людей.

Джерело: Херсонська ОВА в соцмережах, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 06:20 російські окупанти атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

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53-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги, передпліччя та шиї. Потерпілий — у лікарні. Медики оцінюють його стан як легкий.

Зранку російська армія атакувала з БпЛА Дудчани Милівської громади.

Під ударами опинився житловий будинок – там пошкоджено покрівлю, фасад, а також вибито шибки і двері. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Також зранку росіяни обстріляли з артилерії Білозерку.

Під ворожий удар потрапив 36-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму, контузію, струс головного мозку та уламкові поранення руки.

Постраждалого шпиталізували.

О 8.50 Повітряні сили попередили про групу ворожих ударних БпЛА на півдні Херсонщини курсом на північ.

За минулу ж добу, за даними очільника області Олександра Прокудіна, 3 людини дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.