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С утра оккупанты терроризируют дронами Херсонщину: есть раненые

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 09:05
С утра оккупанты терроризируют дронами Херсонщину: есть раненые
результаты атаки РФ на Дудчаны 17 июля. фото ОВА

Утром 17 июля российские оккупационные войска атаковали дронами мирных жителей Херсонщины: ранения получили два человека.

Источник: Херсонская ОВА в соцсетях, Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 06:20 российские оккупанты атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона.

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53-летний херсонец получил взрывную травму, осколочные ранения ноги, предплечья и шеи. Пострадавший - в больнице. Медики оценивают его состояние как легкое.

Утром российская армия атаковала с помощью БПЛА Дудчаны Миловской общины.

Под ударами оказался жилой дом - там повреждена кровля, фасад, а также выбиты стекла и двери. Информация о пострадавших не поступала.

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Также утром россияне обстреляли из артиллерии Белозерку.

Под вражеский удар попал 36-летний мужчина, который находился во дворе дома. Он получил взрывную травму, контузию, сотрясение головного мозга и осколочные ранения руки.

Пострадавший госпитализирован.

В 8.50 Воздушные силы предупредили о группе вражеских ударных БпЛА на юге Херсонщины курсом на север.

За минувшие же сутки, по данным главы области Александра Прокудина, 3 человека получили ранения. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 10 частных домов. Также оккупанты повредили частные автомобили.

Херсонская областьвойна
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