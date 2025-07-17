ЗСУ зупинили 51 штурм окупантів на Покровському напрямку за добу – Генштаб

Російські окупанти продовжували атакують фактично по всій лінії фронту, загалом за минулу добу відбулося 160 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 липня у Facebook

Дослівно ГШ: "Учора (16 липня – ред.) загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували 2 ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4 150 дронів-камікадзе та здійснили 5 662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурм окупантів. Крім того, росіяни завдали 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснили 340 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 7 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники 13 разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.

На Куп’янському напрямку за добу було 3 атаки окупантів – Сили оборони відбили штурми в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

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На Лиманському напрямку росіяни атакували 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку, в районі Григорівки та у бік Виїмки, окупанти атакували 4 рази.

На Краматорському напрямку було 7 боєзіткнень, загарбники атакували у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 9 атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку окупанти 22 рази атакували українські позиції у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Генштабі додали, що українські воїни завдають окупантам відчутних втрат у живій силі й техніці. Зокрема, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки росіян.