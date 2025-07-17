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ВСУ остановили 51 штурм оккупантов на Покровском направлении за сутки – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 17 июля 2025, 09:11
ВСУ остановили 51 штурм оккупантов на Покровском направлении за сутки – Генштаб
Инфографика из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжали атаковать фактически по всей линии фронта, в общем за прошедшие сутки произошло 160 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 июля в Facebook

Дословно ГШ: "Вчера (16 июля – ред.) захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили 2 ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4 150 дронов-камикадзе и осуществили 5 662 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 102 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 21 штурм оккупантов. Кроме того, россияне нанесли 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также осуществили 340 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 7 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики 13 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудеевки.

На Купянском направлении за сутки было 3 атаки оккупантов – Силы обороны отбили штурмы в районах населенных пунктов Кондрашевка, Синьковка и Загризово.

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На Лиманском направлении россияне атаковали 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Ямполевка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районе Григоровки и в сторону Выемки, оккупанты атаковали 4 раза.

На Краматорском направлении было 7 боестолкновений, захватчики атаковали в районе Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении россияне осуществили 9 атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 51 штурмовую и наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении оккупанты 22 раза атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Генштабе добавили, что украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

российско-украинская войнаГенштаб
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