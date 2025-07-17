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Удар по польській фабриці у Вінниці: Польща викликала представника російського посольства

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 17 липня 2025, 12:07

Польща викликала на розмову представника посольства Росії у зв’язку з влучанням "Шахедів" у підприємство польської компанії у Вінниці. 

Джерело: пресслужба МЗС Польщі, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначають, виклик представника посольства РФ відбувся 16 липня, після ночі, коли ударні БПЛА поцілили у підприємство групи "Барлінек" у Вінниці, що виготовляє покриття для підлоги. 

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"Вчора Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представнику російського посольства, що атака на фабрику "Барлінек" у Вінниці, який є польським бізнесом і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", – зазначили на сторінці речника МЗС Польщі у соцмережі Х.

Нагадаємо, 16 липня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що польська фабрика "Барлінек" у Вінниці зазнала влучань російських "Шахедів". Зі слів її керівника, обставини вказують на те, що будівля була умисною ціллю. 

Сікорський сподівається, що Європейський Союз зможе найближчим часом ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Також він пообіцяв подальші поставки військової допомоги Україні.

ПольщаобстрілРосіяВінниця
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