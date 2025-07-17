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Удар по польской фабрике в Виннице: Польша вызвала представителя российского посольства

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 17 июля 2025, 12:07

Польша вызвала на беседу представителя посольства России в связи с попаданием "Шахедов" в предприятие польской компании в Виннице.

Источник: пресс-служба МИД Польши, "Европейская правда"

Детали: Как отмечают, вызов представителя посольства РФ состоялся 16 июля, после ночи, когда ударные БПЛА попали в предприятие группы "Барлинек" в Виннице, изготавливающей напольные покрытия.

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"Вчера Министерство иностранных дел Польши сообщило представителю российского посольства, что атака на фабрику "Барлинек" в Виннице, который является польским бизнесом и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", – отметили на странице пресс-секретаря МИД Польши в соцсети Х.

Напомним, 16 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что польская фабрика "Барлинек" в Виннице подверглась попаданиям российских "Шахедов". По словам ее руководителя, обстоятельства указывают на то, что здание было намеренной целью.

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Сикорский надеется, что Европейский Союз сможет в ближайшее время принять 18-й пакет санкций против России. Также он пообещал дальнейшие поставки военной помощи Украине.

ПольшаобстрелРосcияВинница
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