Удар по польской фабрике в Виннице: Польша вызвала представителя российского посольства

Польша вызвала на беседу представителя посольства России в связи с попаданием "Шахедов" в предприятие польской компании в Виннице.

Источник: пресс-служба МИД Польши, "Европейская правда"

Детали: Как отмечают, вызов представителя посольства РФ состоялся 16 июля, после ночи, когда ударные БПЛА попали в предприятие группы "Барлинек" в Виннице, изготавливающей напольные покрытия.

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"Вчера Министерство иностранных дел Польши сообщило представителю российского посольства, что атака на фабрику "Барлинек" в Виннице, который является польским бизнесом и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", – отметили на странице пресс-секретаря МИД Польши в соцсети Х.

Polskie MSZ zakomunikowało wczoraj przedstawicielowi ambasady Federacji Rosyjskiej, że atak na fabrykę firmy "Barlinek" w Winnicy, będącą polską własnością, a zajmującą się wyłącznie produkcją cywilną, jest złamaniem prawa międzynarodowego. — Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) July 17, 2025

Напомним, 16 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что польская фабрика "Барлинек" в Виннице подверглась попаданиям российских "Шахедов". По словам ее руководителя, обстоятельства указывают на то, что здание было намеренной целью.

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Сикорский надеется, что Европейский Союз сможет в ближайшее время принять 18-й пакет санкций против России. Также он пообещал дальнейшие поставки военной помощи Украине.