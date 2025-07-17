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Зеленский: Демобилизация будет, когда Украина победит врага, до того нужна ротация

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 13:20
Зеленский: Демобилизация будет, когда Украина победит врага, до того нужна ротация
Владимир Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский отметил, что демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени нужна качественная ротация военных.

Источник: глава государства в Верховной Раде перед голосованием по назначению нового правительства, "Укринформ", нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.

Детали: На заседании парламента 17 июля народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко задал Зеленскому вопрос относительно законопроекта о четких сроках военной службы.

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"Наши люди, героические военные вернутся домой, когда мы победим врага, а это Путин. Врагов внутри нашей страны нет, и вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественных ротаций. Такие как ты... Когда такие как вы будете на фронте помогать им, а не только здесь", - ответил президент.

Гончаренко возмутился обращению на "ты" и выкрикивал "позор".

демобилизацияЗеленскийармияВооруженные силы
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