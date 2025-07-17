Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послинею США

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах".

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Деталі: Президент подякував Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Зеленський нагадав, що віцепрем’єрка брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

"Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", - додав Зеленський.