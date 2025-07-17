Зеленский назначил Стефанишину своим уполномоченным и предлагает ее послом США

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах".

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Детали: Президент поблагодарил Стефанишину за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции. Зеленский напомнил, что вице-премьер участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

"Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", - добавил Зеленский.