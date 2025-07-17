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Росіяни вдарили по Костянтинівці та Краматорську: 2 загиблих, 7 поранених  

Ірина БалачукЧетвер, 17 липня 2025, 13:57
Росіяни вдарили по Костянтинівці та Краматорську: 2 загиблих, 7 поранених  
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Дві людини загинули та ще сім дістали поранення внаслідок російських ударів по Костянтинівці і Краматорську вдень 17 липня.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "Понад дві години ЗС РФ обстрілювали Костянтинівку за допомогою ствольної артилерії. За місцями мешкання загинули двоє людей 57 й 59 років".

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Деталі: Ще одна 67-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, перелом і осколкові поранення, її стан оцінюють, як важкий.

У міста пошкоджено 32 домоволодіння. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Крім того, вранці 17 липня загарбники завдали два удари безпілотниками по Краматорську, внаслідок чого 6 цивільних віком від 25 до 73 років дістали поранення.

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У жінки та п’ятьох чоловіків діагностували осколкові поранення, мінно-вибухові травми й контузію. Люди в момент атаки перебували на вулиці.

 
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

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