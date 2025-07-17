Россияне нанесли удары по Константиновке и Краматорску: 2 погибших, 7 раненых

Два человека погибли и еще семь получили ранения в результате российских ударов по Константиновке и Краматорску днем 17 июля.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Более двух часов ВС РФ обстреливали Константиновку с помощью ствольной артиллерии. По месту жительства погибли два человека 57 и 59 лет".

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Детали: Еще одна 67-летняя женщина получила минно-взрывную травму, перелом и осколочные ранения, ее состояние оценивают, как тяжелое.

В городе повреждено 32 домовладения.

Фото прокуратуры

Кроме того, утром 17 июля захватчики нанесли два удара беспилотниками по Краматорску, в результате чего 6 гражданских лиц в возрасте от 25 до 73 лет получили ранения.

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У женщины и пяти мужчин диагностировали осколочные ранения, минно-взрывные травмы и контузию. Люди в момент атаки находились на улице.