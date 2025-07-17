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Рада проголосувала за перепризначення Сибіги главою МЗС

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 липня 2025, 15:57
Рада проголосувала за перепризначення Сибіги главою МЗС
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото з Facebook МЗС

Верховна Рада у четвер, 17 липня, у рамках затвердження нового уряду на чолі з Юлією Свириденко перепризначила на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Джерело: Про результати голосування повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, за призначення нового уряду голосували пакетом, проте посади міністрів закордонних справ та оборони розглядалися окремо, оскільки їх до парламенту подає президент.

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Відтак за перепризначення Сибіги головою зовнішньополітичного відомства проголосували 271 .

Що було раніше:

  • У новому уряді Тарас Качка обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Цю посаду раніше обіймала Ольга Стефанішина.
  • Цього ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.

Сибіга АндрійКабінет міністрівВерховна РадаМЗС
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