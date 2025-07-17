Рада проголосувала за перепризначення Сибіги главою МЗС
Четвер, 17 липня 2025, 15:57
Верховна Рада у четвер, 17 липня, у рамках затвердження нового уряду на чолі з Юлією Свириденко перепризначила на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Джерело: Про результати голосування повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда"
Деталі: Як відомо, за призначення нового уряду голосували пакетом, проте посади міністрів закордонних справ та оборони розглядалися окремо, оскільки їх до парламенту подає президент.
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Відтак за перепризначення Сибіги головою зовнішньополітичного відомства проголосували 271 .
Що було раніше:
- У новому уряді Тарас Качка обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Цю посаду раніше обіймала Ольга Стефанішина.
- Цього ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.