Рада проголосовала за переназначение Сибиги главой МИД

Верховная Рада в четверг, 17 июля, в рамках утверждения нового правительства во главе с Юлией Свириденко переназначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Источник: о результатах голосования сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда"

Детали: Как известно, за назначение нового правительства голосовали пакетом, однако должности министров иностранных дел и обороны рассматривались отдельно, поскольку их в парламент подает президент.

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За переназначение Сибиги главой внешнеполитического ведомства проголосовал 271 депутат.

Что предшествовало: