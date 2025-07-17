Рада проголосовала за переназначение Сибиги главой МИД
Четверг, 17 июля 2025, 15:57
Верховная Рада в четверг, 17 июля, в рамках утверждения нового правительства во главе с Юлией Свириденко переназначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу.
Источник: о результатах голосования сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда"
Детали: Как известно, за назначение нового правительства голосовали пакетом, однако должности министров иностранных дел и обороны рассматривались отдельно, поскольку их в парламент подает президент.
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За переназначение Сибиги главой внешнеполитического ведомства проголосовал 271 депутат.
Что предшествовало:
- В новом правительстве Тарас Качка займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Эту должность ранее занимала Ольга Стефанишина.
- В этот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной спецуполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.