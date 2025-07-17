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Рада проголосовала за переназначение Сибиги главой МИД

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 17 июля 2025, 15:57
Рада проголосовала за переназначение Сибиги главой МИД
Глава МИД Андрей Сибига. Фото из Facebook МИД

Верховная Рада в четверг, 17 июля, в рамках утверждения нового правительства во главе с Юлией Свириденко переназначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Источник: о результатах голосования сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда"

Детали: Как известно, за назначение нового правительства голосовали пакетом, однако должности министров иностранных дел и обороны рассматривались отдельно, поскольку их в парламент подает президент.

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За переназначение Сибиги главой внешнеполитического ведомства проголосовал 271 депутат.

Что предшествовало:

Сибига АндрейКабинет министровВерховная РадаМИД
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