В окупації на Херсонщині підприємців зобов’язали використовувати для вивісок російську мову

В окупації на Херсонщині хочуть зобов’язати власників торгових точок публікувати всю інформацію для споживачів російською мовою.

Джерело: місцеве видання "Мост" з посиланням на проросійські медіа та незаконні окупанційні відомства

Дослівно заява окупантів: "Ми закликаємо підприємців заздалегідь перевірити розміщену інформацію та привести її у відповідність до законодавства. Це питання не тільки формального виконання, а й поваги до споживача та державних стандартів".

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Деталі: Повідомляється, що ця вимога поширюється на вивіски, цінники та інші інформаційні матеріали і має бути виконана до 2026 року.