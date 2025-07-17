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В оккупации на Херсонщине предпринимателей обязали использовать для вывесок российский язык

Алена МазуренкоЧетверг, 17 июля 2025, 16:08

В оккупации на Херсонщине хотят обязать владельцев торговых точек публиковать всю информацию для потребителей на русском языке.

Источник: местное издание "Мост" со ссылкой на пророссийские медиа и незаконные оккупационные ведомства

Дословно заявление оккупантов: "Мы призываем предпринимателей заранее проверить размещенную информацию и привести ее в соответствие с законодательством. Это вопрос не только формального выполнения, но и уважения к потребителю и государственным стандартам".

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Детали: Сообщается, что это требование распространяется на вывески, ценники и другие информационные материалы и должно быть выполнено до 2026 года.

оккупацияХерсонская область
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