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Зброя в обмін на дрони: Зеленський розкрив, яку "мегаугоду" обговорює з Трампом

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 липня 2025, 17:27
Зброя в обмін на дрони: Зеленський розкрив, яку мегаугоду обговорює з Трампом
Зеленський і Трамп, фото ОП

Президенти України та США Володимир Зеленський в інтервʼю The New York Post заявив, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом угоду щодо купівлі американської зброї в обмін на продаж українських дронів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Зеленськ The New York Post

Деталі: За словами Зеленського, його остання розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки.

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При цьому Київ натомість отримає змогу купити деяку американську зброю, але деталі цієї домовленості наразі не зрозумілі.

Пряма мова Зеленського: "Американський народ потребує цієї технології (дронів. – ред.), і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть".

Деталі: Зеленський заявив, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій "з Америкою та іншими європейськими партнерами", згадавши Данію, Норвегію та Німеччину.

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Що було раніше:

  • 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
  • Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
  • Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.

ЗеленськийТрампбезпілотникизброя
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