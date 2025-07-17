Зброя в обмін на дрони: Зеленський розкрив, яку "мегаугоду" обговорює з Трампом
Президенти України та США Володимир Зеленський в інтервʼю The New York Post заявив, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом угоду щодо купівлі американської зброї в обмін на продаж українських дронів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Зеленськ The New York Post
Деталі: За словами Зеленського, його остання розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки.
При цьому Київ натомість отримає змогу купити деяку американську зброю, але деталі цієї домовленості наразі не зрозумілі.
Пряма мова Зеленського: "Американський народ потребує цієї технології (дронів. – ред.), і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть".
Деталі: Зеленський заявив, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій "з Америкою та іншими європейськими партнерами", згадавши Данію, Норвегію та Німеччину.
Що було раніше:
- 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
- Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.