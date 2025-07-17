Зброя в обмін на дрони: Зеленський розкрив, яку "мегаугоду" обговорює з Трампом

Президенти України та США Володимир Зеленський в інтервʼю The New York Post заявив, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом угоду щодо купівлі американської зброї в обмін на продаж українських дронів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Зеленськ The New York Post

Деталі: За словами Зеленського, його остання розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки.

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При цьому Київ натомість отримає змогу купити деяку американську зброю, але деталі цієї домовленості наразі не зрозумілі.

Пряма мова Зеленського: "Американський народ потребує цієї технології (дронів. – ред.), і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть".

Деталі: Зеленський заявив, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій "з Америкою та іншими європейськими партнерами", згадавши Данію, Норвегію та Німеччину.

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