Оружие в обмен на дроны: Зеленский раскрыл, какую "мегасделку" обсуждает с Трампом
Президенты Украины и США Владимир Зеленский в интервью The New York Post заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом сделку по покупке американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зеленского The New York Post
Детали: По словам Зеленского, его последний разговор с Трампом касался соглашения, по которому США и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.
При этом Киев взамен получит возможность купить некоторое американское оружие, но детали этой договоренности пока не понятны.
Прямая речь Зеленского: "Американский народ нуждается в этой технологии (дронов. - ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится".
Детали: Зеленский заявил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий "с Америкой и другими европейскими партнерами", упомянув Данию, Норвегию и Германию.
Что предшествовало:
- 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
- Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
- По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.