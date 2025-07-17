Оружие в обмен на дроны: Зеленский раскрыл, какую "мегасделку" обсуждает с Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский в интервью The New York Post заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом сделку по покупке американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зеленского The New York Post

Детали: По словам Зеленского, его последний разговор с Трампом касался соглашения, по которому США и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.

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При этом Киев взамен получит возможность купить некоторое американское оружие, но детали этой договоренности пока не понятны.

Прямая речь Зеленского: "Американский народ нуждается в этой технологии (дронов. - ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится".

Детали: Зеленский заявил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий "с Америкой и другими европейскими партнерами", упомянув Данию, Норвегию и Германию.

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