Справа про захоплення РФ Харківщини у 2024 році: підозрюваного полковника віддали на поруки

Печерський районний суді Києва змінив запобіжний захід фігуранту справи про неналежну оборону Харківської області, екскомандиру 415-й окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну, передавши його на поруки правозахиснику та ветерану Масі Найєму.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Повідомляється, що прокурор у справі просив продовжити Лапіну домашній арешт з 23.00 до 05.00, оскільки більш м’який запобіжний захід може потягнути ризики переховування, знищення документів, тиску на свідків.

Реклама:

Водночас на засіданні правозахисник та ветеран Масі Найєм виявив бажання взяти екскомбата на поруки. Він зазначив, що знає Лапіна по службі.

"Сам факт запобіжного заходу — принизливий для нього (Лапіна,- ред.). Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з’явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера", — заявив Найєм у суді.

Таким чином, Лапіну змінили запобіжний захід на передачу на поруки. Захід триватиме впродовж 60 днів, до 14 вересня.

РЕКЛАМА:

Також ексначальнику ОТУ "Харків" генералу Юрію Галушкіну не продовжили запобіжний захід, він перебуватиме під домашнім арештом до 22 липня, а 23 липня з нього мають зняти електронний браслет.

Передісторія:

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України 20 січня затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Як повідомили джерела УП, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна .

генерал-лейтенанта та полковника . Як зазначається в повідомленні ДБР, слідством встановлено, що бригадний генерал ( Галушкін – ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

– ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр (полковник Лапін – ред.) своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське.

– ред.) своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське. Як зазначають у ДБР, під час відбиття наступу противника офіцер не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

Читайте також: Екскомбриг 125-ої ТРО Горбенко: На Харківщині робили все можливе. Але втримати фронт, коли в тебе 6–8 людей на кілометр – нереально