Дело о захвате РФ Харьковщины в 2024 году: подозреваемого полковника отдали на поруки

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения фигуранту дела о ненадлежащей обороне Харьковской области, экс-командиру 415-й отдельного стрелкового батальона Илье Лапину, передав его на поруки правозащитнику и ветерану Маси Найему.

Источник: "Суспільне"

Детали: Сообщается, что прокурор по делу просил продлить Лапину домашний арест с 23.00 до 05.00, поскольку более мягкая мера пресечения может повлечь риски сокрытия, уничтожения документов, давления на свидетелей.

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В то же время на заседании правозащитник и ветеран Маси Найем изъявил желание взять экс-комбата на поруки. Он отметил, что знает Лапина по службе.

"Сам факт меры пресечения - унизительный для него (Лапина,- ред.). Государство недавно доверяло ему оружие, людей, деньги. Затем появилось подозрение и государство больше не доверяет. Уверен, что смогу обеспечить выполнение обязанностей. Считаю, что Лапин не является виновным. Хочу взять на поруки, потому что сама по себе мера пресечения является унизительной для офицера", - заявил Найем в суде.

Таким образом, Лапину изменили меру пресечения на передачу на поруки. Мера продлится в течение 60 дней, до 14 сентября.

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Также экс-начальнику ОТГ "Харьков" генералу Юрию Галушкину не продлили меру пресечения, он будет находиться под домашним арестом до 22 июля, а 23 июля с него должны снять электронный браслет.

Предыстория:

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины 20 января задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Как сообщили источники УП, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Как отмечается в сообщении ГБР, следствием установлено, что бригадный генерал (Галушкин – ред.) определил позиции обороны для 125 бригады ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.

Бывший командир 415 батальона 23 ОМБр (полковник Лапин – ред.) в свою очередь не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Липцы и Слобожанское.

Как отмечают в ГБР, во время отражения наступления противника офицер не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о восстановлении утраченных позиций.

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