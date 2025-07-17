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Угорщина заборонила в’їзд трьом офіцерам ЗСУ через нібито смерть угорця від дій ТЦК

Анастасія ПроцЧетвер, 17 липня 2025, 18:48
Угорщина заборонила в’їзд трьом офіцерам ЗСУ через нібито смерть угорця від дій ТЦК
Ілюстративне фото: Getty Images

Угорщина заборонила трьом українським військовим в’їзд на свою територію у звʼязку з нібито насильницькою смертю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті.

Джерело: AP та угорське видання Telex із посиланням на заяву міністра закордонних справ Петера Сіярто

Деталі: Будапешт звинувачує українську сторону в смерті 45-річного етнічного угорця Йожефа Шебештьєна, якого нібито до смерті побили українські військові під час мобілізації. Уряд Угорщини не надав доказів цих звинувачень, однак уже ініціював включення трьох українських офіцерів до санкційного списку ЄС та обмежив їм в’їзд на свою територію.

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Йдеться про начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка, командувача оперативного командування "Захід" бригадного генерала Володимира Шведюка та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковника Романа Юзвенка.

Українська сторона звинувачення відкидає. За офіційною версією Києва, загиблий був громадянином України, який самовільно залишив військову частину та самостійно звернувся до лікарні, де не виявили жодних ознак фізичного насильства. Причиною смерті, за даними українських медиків, стала тромбоемболія легеневої артерії.

Сіярто також заявив, що у разі заморожування двосторонніх відносин Україна опиниться у ще складнішій ситуації, адже Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії до України.

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Передісторія:

  • Минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті через дії працівників ТЦК.
  • Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.
  • В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.
  • Угорщина запропонувала Європейському Союзу накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті.

УгорщинаУкраїна
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