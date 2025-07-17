Венгрия запретила въезд трем офицерам ВСУ из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК
Венгрия запретила трем украинским военным въезд на свою территорию в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.
Источник: AP и венгерское издание Telex со ссылкой на заявление министра иностранных дел Петера Сийярто
Детали: Будапешт обвиняет украинскую сторону в смерти 45-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена, которого якобы до смерти избили украинские военные во время мобилизации. Правительство Венгрии не предоставило доказательств этих обвинений, однако уже инициировало включение трех украинских офицеров в санкционный список ЕС и ограничило им въезд на свою территорию.
Речь идет о начальнике управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковнике Виталии Ткаченко, командующем оперативным командованием "Запад" бригадном генерале Владимире Шведюке и руководителе Департамента мобилизации Министерства обороны полковнике Романе Юзвенко.
Украинская сторона обвинения отвергает. По официальной версии Киева, погибший был гражданином Украины, который самовольно покинул воинскую часть и самостоятельно обратился в больницу, где не обнаружили никаких признаков физического насилия. Причиной смерти, по данным украинских медиков, стала тромбоэмболия легочной артерии.
Сийярто также заявил, что в случае замораживания двусторонних отношений Украина окажется в еще более сложной ситуации, ведь Венгрия сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину.
Предыстория:
- На прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина на Закарпатье из-за действий сотрудников ТЦК.
- Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
- В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.
- Венгрия предложила Европейскому Союзу наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.