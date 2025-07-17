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Венгрия запретила въезд трем офицерам ВСУ из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК

Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 18:48
Венгрия запретила въезд трем офицерам ВСУ из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК
Иллюстративное фото: Getty Images

Венгрия запретила трем украинским военным въезд на свою территорию в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.

Источник: AP и венгерское издание Telex со ссылкой на заявление министра иностранных дел Петера Сийярто

Детали: Будапешт обвиняет украинскую сторону в смерти 45-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена, которого якобы до смерти избили украинские военные во время мобилизации. Правительство Венгрии не предоставило доказательств этих обвинений, однако уже инициировало включение трех украинских офицеров в санкционный список ЕС и ограничило им въезд на свою территорию.

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Речь идет о начальнике управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковнике Виталии Ткаченко, командующем оперативным командованием "Запад" бригадном генерале Владимире Шведюке и руководителе Департамента мобилизации Министерства обороны полковнике Романе Юзвенко.

Украинская сторона обвинения отвергает. По официальной версии Киева, погибший был гражданином Украины, который самовольно покинул воинскую часть и самостоятельно обратился в больницу, где не обнаружили никаких признаков физического насилия. Причиной смерти, по данным украинских медиков, стала тромбоэмболия легочной артерии.

Сийярто также заявил, что в случае замораживания двусторонних отношений Украина окажется в еще более сложной ситуации, ведь Венгрия сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину.

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Предыстория:

  • На прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина на Закарпатье из-за действий сотрудников ТЦК.
  • Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
  • В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.
  • Венгрия предложила Европейскому Союзу наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.

ВенгрияУкраина
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