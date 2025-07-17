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Росіяни FPV-дроном вбили двох жителів Покровська і поранили пенсіонерку

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 липня 2025, 18:54
Росіяни FPV-дроном вбили двох жителів Покровська і поранили пенсіонерку
ілюстративне фото Донецької прокуратури

Увечері четверга російські загарбники вдарили FPV-дроном по Покровську Донецької області, в результаті чого загинули двоє цивільних та постраждала 70-річна жінка.

Джерело: речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "О 16:30 війська РФ за допомогою FPV-дрону завдали удару по Покровську, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Також дістала множинні осколкові поранення й мінно-вибухову травму 70-річна пенсіонерка".

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Деталі: Мєдвєдєва додала, що зранку 17 липня окупанти зі ствольної артилерії обстріляли також Мирноград. Внаслідок тієї ворожої атаки на вулиці отримав тілесні ушкодження 63-річний чоловік. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму й перелом. Потерпілому надали кваліфіковану медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

Донецька областьвоєнні злочинивійнаРосія
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