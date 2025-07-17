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Россияне FPV-дроном убили двух жителей Покровска и ранили пенсионерку

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 18:54
Россияне FPV-дроном убили двух жителей Покровска и ранили пенсионерку
иллюстративное фото Донецкой прокуратуры

Вечером четверга российские захватчики ударили FPV-дроном по Покровску Донецкой области, в результате чего погибли двое гражданских и пострадала 70-летняя женщина.

Источник: спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В 16:30 войска РФ с помощью FPV-дрона нанесли удар по Покровску, в результате чего погибли двое гражданских. Также получила множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму 70-летняя пенсионерка".

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Детали: Медведева добавила, что утром 17 июля оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли также Мирноград. В результате той вражеской атаки на улице получил телесные повреждения 63-летний мужчина. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и перелом. Ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Прокуратура начала досудебные расследования по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

Донецкая областьвоенные преступлениявойнаРосcия
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