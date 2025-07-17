Мерц схвально відгукнувся про рішенням Трампа щодо постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав рішення президента США Дональда Трампа щодо подальшого постачання озброєння Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: 17 липня Мерц та прем’єр-міністром Британії Кір Стармер підписали новий англо-німецький договір, який містить зобов'язання допомагати один одному в разі збройного нападу.

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За підсумками вони дали пресконференцію, під час якої Мерц похвалив Трампа після того, як американський лідер заявив, що надішле зброю Україні через НАТО.

Канцлер Німеччини переконаний – це посилить тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб той нарешті пішов на переговори про мир.

"Європа і США тут діють в одному напрямку", – додав Мерц.

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