Мерц схвально відгукнувся про рішенням Трампа щодо постачання зброї Україні
Четвер, 17 липня 2025, 18:59
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав рішення президента США Дональда Трампа щодо подальшого постачання озброєння Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC
Деталі: 17 липня Мерц та прем’єр-міністром Британії Кір Стармер підписали новий англо-німецький договір, який містить зобов'язання допомагати один одному в разі збройного нападу.
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За підсумками вони дали пресконференцію, під час якої Мерц похвалив Трампа після того, як американський лідер заявив, що надішле зброю Україні через НАТО.
Канцлер Німеччини переконаний – це посилить тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб той нарешті пішов на переговори про мир.
"Європа і США тут діють в одному напрямку", – додав Мерц.
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Нагадаємо:
- 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
- Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.
- А командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич, своєю чергою, заявив, що оборонний Альянс готує швидке розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україні.