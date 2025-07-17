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Мерц схвально відгукнувся про рішенням Трампа щодо постачання зброї Україні

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 17 липня 2025, 18:59
Мерц схвально відгукнувся про рішенням Трампа щодо постачання зброї Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав рішення президента США Дональда Трампа щодо подальшого постачання озброєння Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: 17 липня Мерц та прем’єр-міністром Британії Кір Стармер підписали новий англо-німецький договір, який містить зобов'язання допомагати один одному в разі збройного нападу. 

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За підсумками вони дали пресконференцію, під час якої Мерц похвалив Трампа після того, як американський лідер заявив, що надішле зброю Україні через НАТО.

Канцлер Німеччини переконаний – це посилить тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб той нарешті пішов на переговори про мир.

"Європа і США тут діють в одному напрямку", – додав Мерц.

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Нагадаємо:

  • 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
  • Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
  • Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.
  • А командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич, своєю чергою, заявив, що оборонний Альянс готує швидке розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україні.

НімеччинаМерцТрампдопомога Україні
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