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Мерц одобрительно отозвался о решением Трампа по поставкам оружия Украине

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 18:59
Мерц одобрительно отозвался о решением Трампа по поставкам оружия Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал решение президента США Дональда Трампа относительно дальнейших поставок вооружения Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: 17 июля Мерц и премьер-министром Великобритании Кир Стармер подписали новый англо-германский договор, который содержит обязательства помогать друг другу в случае вооруженного нападения.

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По итогам они дали пресс-конференцию, во время которой Мерц похвалил Трампа после того, как американский лидер заявил, что отправит оружие Украине через НАТО.

Канцлер Германии убежден – это усилит давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот наконец пошел на переговоры о мире.

"Европа и США здесь действуют в одном направлении", – добавил Мерц.

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Напомним:

  • 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
  • Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
  • По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.
  • А командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, в свою очередь, заявил, что оборонный Альянс готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине.

ГерманияМерцТрамппомощь Украине
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