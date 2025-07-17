Мерц одобрительно отозвался о решением Трампа по поставкам оружия Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал решение президента США Дональда Трампа относительно дальнейших поставок вооружения Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: 17 июля Мерц и премьер-министром Великобритании Кир Стармер подписали новый англо-германский договор, который содержит обязательства помогать друг другу в случае вооруженного нападения.

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По итогам они дали пресс-конференцию, во время которой Мерц похвалил Трампа после того, как американский лидер заявил, что отправит оружие Украине через НАТО.

Канцлер Германии убежден – это усилит давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот наконец пошел на переговоры о мире.

"Европа и США здесь действуют в одном направлении", – добавил Мерц.

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