Мерц одобрительно отозвался о решением Трампа по поставкам оружия Украине
Четверг, 17 июля 2025, 18:59
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал решение президента США Дональда Трампа относительно дальнейших поставок вооружения Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC
Детали: 17 июля Мерц и премьер-министром Великобритании Кир Стармер подписали новый англо-германский договор, который содержит обязательства помогать друг другу в случае вооруженного нападения.
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По итогам они дали пресс-конференцию, во время которой Мерц похвалил Трампа после того, как американский лидер заявил, что отправит оружие Украине через НАТО.
Канцлер Германии убежден – это усилит давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот наконец пошел на переговоры о мире.
"Европа и США здесь действуют в одном направлении", – добавил Мерц.
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Напомним:
- 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
- Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
- По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.
- А командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, в свою очередь, заявил, что оборонный Альянс готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине.