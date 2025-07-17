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"Кожен день для нас страшний": Зеленський про "50 днів", які Трамп дав Путіну

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 17 липня 2025, 22:34
Кожен день для нас страшний: Зеленський про 50 днів, які Трамп дав Путіну
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський застеріг, що кожен із 50 днів, які США дали Росії на припинення війни, може обернутися новими жертвами та руйнуваннями для України.

Деталі: "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю Зеленського The New York Post

Деталі: Зеленський заявив, що "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій щодо Росії, зокрема потенційних 100-відсоткових тарифів проти країн, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду.

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Однак, за його словами, 50-денний термін означає лише ще більше смертей і руйнувань протягом майже двох місяців.

"П'ятдесят днів для нас – це просто жах, кожен день страшний", – сказав глава держави.

На його думку, потрібно змусити господаря Кремля завершити війну, оскільки він нині цього не хоче і не готовий до компромісу.

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"Якщо Україна має зробити це самостійно, нам доведеться пройти дуже довгий шлях із великими втратами, щоб переконати його, що це важливо (завершити війну. – Ред), бо це не просто слова – потрібні серйозні важелі впливу", – вважає Зеленський.

Нагадаємо:

  • Раніше Дональд Трамп сказав, що не вважає занадто довгими 50 днів, які він дав Росії для погодження на мир в Україні.
  • Водночас, на думку міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, Трамп не повинен чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії.

ТрампЗеленськийросійсько-українська війна
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