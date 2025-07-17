"Кожен день для нас страшний": Зеленський про "50 днів", які Трамп дав Путіну

Президент Володимир Зеленський застеріг, що кожен із 50 днів, які США дали Росії на припинення війни, може обернутися новими жертвами та руйнуваннями для України.

Деталі: "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю Зеленського The New York Post

Деталі: Зеленський заявив, що "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій щодо Росії, зокрема потенційних 100-відсоткових тарифів проти країн, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду.

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Однак, за його словами, 50-денний термін означає лише ще більше смертей і руйнувань протягом майже двох місяців.

"П'ятдесят днів для нас – це просто жах, кожен день страшний", – сказав глава держави.

На його думку, потрібно змусити господаря Кремля завершити війну, оскільки він нині цього не хоче і не готовий до компромісу.

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"Якщо Україна має зробити це самостійно, нам доведеться пройти дуже довгий шлях із великими втратами, щоб переконати його, що це важливо (завершити війну. – Ред), бо це не просто слова – потрібні серйозні важелі впливу", – вважає Зеленський.

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