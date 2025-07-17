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"Каждый день для нас страшен": Зеленский о "50 днях", которые Трамп дал Путину

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 22:34
Каждый день для нас страшен: Зеленский о 50 днях, которые Трамп дал Путину
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский предостерег, что каждый из 50 дней, которые США дали России на прекращение войны, может обернуться новыми жертвами и разрушениями для Украины.

Детали: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зеленского The New York Post

Детали: Зеленский заявил, что "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций в отношении России, в частности потенциальных 100-процентных тарифов против стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение.

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Однако, по его словам, 50-дневный срок означает только еще больше смертей и разрушений в течение почти двух месяцев.

"Пятьдесят дней для нас – это просто ужас, каждый день страшный", – сказал глава государства.

По его мнению, нужно заставить хозяина Кремля завершить войну, поскольку он сейчас этого не хочет и не готов к компромиссу.

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"Если Украина должна сделать это самостоятельно, нам придется пройти очень долгий путь с большими потерями, чтобы убедить его, что это важно (завершить войну. – Ред.), потому что это не просто слова – нужны серьезные рычаги влияния", – считает Зеленский.

Напомним:

  • Ранее Дональд Трамп сказал, что не считает слишком долгими 50 дней, которые он дал России для согласия на мир в Украине.
  • В то же время, по мнению министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, Трамп не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

ТрампЗеленскийроссийско-украинская война
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