"Каждый день для нас страшен": Зеленский о "50 днях", которые Трамп дал Путину

Президент Владимир Зеленский предостерег, что каждый из 50 дней, которые США дали России на прекращение войны, может обернуться новыми жертвами и разрушениями для Украины.

Детали: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зеленского The New York Post

Детали: Зеленский заявил, что "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций в отношении России, в частности потенциальных 100-процентных тарифов против стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение.

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Однако, по его словам, 50-дневный срок означает только еще больше смертей и разрушений в течение почти двух месяцев.

"Пятьдесят дней для нас – это просто ужас, каждый день страшный", – сказал глава государства.

По его мнению, нужно заставить хозяина Кремля завершить войну, поскольку он сейчас этого не хочет и не готов к компромиссу.

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"Если Украина должна сделать это самостоятельно, нам придется пройти очень долгий путь с большими потерями, чтобы убедить его, что это важно (завершить войну. – Ред.), потому что это не просто слова – нужны серьезные рычаги влияния", – считает Зеленский.

Напомним: