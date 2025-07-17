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Фіцо: Словаччина знімає вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 17 липня 2025, 23:47
Фіцо: Словаччина знімає вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що доручив представникам країни в Європейському Союзі підтримати 18-й пакет санкцій проти Росії. Він сказав, що вони з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовилися про гарантії для Словаччини стосовно цін на газ.

Джерело: агентство TASR з посиланням на відеозвернення Фіцо

Деталі: За словами Фіцо, подальше блокування санкцій було б контрпродуктивним, оскільки всі можливості для переговорів із Єврокомісією вже вичерпані, а затягування шкодить інтересам самої Словаччини.

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Фіцо зазначив, що його країна загалом шість разів накладала вето на 18-й пакет обмежень. За його словами, Словаччина має письмові гарантії від Європейської комісії, підписані її президенткою Урсулою фон дер Ляєн і всім колегіумом єврокомісарів

Пряма мова: "Підтверджені гарантії з боку ЄС стосуються цін на газ і можливого його дефіциту, транспортних тарифів, а також можливості оголосити надзвичайну ситуацію в разі різкого стрибка цін чи нестачі газу, що може призвести до кризових рішень аж до скасування заборони на імпорт російського газу".

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Деталі: Водночас прем’єр повторив свою позицію, що Словаччина ніколи не підтримає повну зупинку постачання російського газу до ЄС, яка може набути чинності з 2028 року. За його словами, це завдасть шкоди конкурентоспроможності Євросоюзу, зокрема й Словаччині.

Попри згоду розблокувати 18-й пакет санкцій, за словами Фіцо, одразу після голосування розпочнеться "друга фаза боротьби за російський газ". Він пояснив, що Словаччина вже має затверджений план просування національних інтересів, створений спеціальний оперативний штаб для реалізації наданих гарантій, а також передбачено суворі контрольні механізми.

У разі, якщо ці заходи не дадуть результату, Фіцо застеріг, що Єврокомісія вже працює над 19-м санкційним пакетом, який також потребуватиме згоди Словаччини.

Передісторія:

  • 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості, та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене "вже сьогодні".
  • Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.
  • Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.

СловаччинасанкціїЄС
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