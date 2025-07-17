Фицо: Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поручил представителям страны в Европейском Союзе поддержать 18-й пакет санкций против России. Он сказал, что они с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен договорились о гарантиях для Словакии относительно цен на газ.

Источник: агентство TASR со ссылкой на видеообращение Фицо

Детали: По словам Фицо, дальнейшее блокирование санкций было бы контрпродуктивным, поскольку все возможности для переговоров с Еврокомиссией уже исчерпаны, а затягивание вредит интересам самой Словакии.

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Фицо отметил, что его страна в целом шесть раз накладывала вето на 18-й пакет ограничений. По его словам, Словакия имеет письменные гарантии от Европейской комиссии, подписанные ее президентом Урсулой фон дер Ляйен и всем коллегиумом еврокомиссаров

Пряма мова: "Подтвержденные гарантии со стороны ЕС касаются цен на газ и возможного его дефицита, транспортных тарифов, а также возможности объявить чрезвычайную ситуацию в случае резкого скачка цен или нехватки газа, что может привести к кризисным решениям вплоть до отмены запрета на импорт российского газа".

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Детали: В то же время премьер повторил свою позицию, что Словакия никогда не поддержит полную остановку поставок российского газа в ЕС, которая может вступить в силу с 2028 года. По его словам, это нанесет ущерб конкурентоспособности Евросоюза, в том числе и Словакии.

Несмотря на согласие разблокировать 18-й пакет санкций, по словам Фицо, сразу после голосования начнется "вторая фаза борьбы за российский газ". Он пояснил, что Словакия уже имеет утвержденный план продвижения национальных интересов, создан специальный оперативный штаб для реализации предоставленных гарантий, а также предусмотрены строгие контрольные механизмы.

В случае, если эти меры не дадут результата, Фицо предостерег, что Еврокомиссия уже работает над 19-м санкционным пакетом, который также потребует согласия Словакии.

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