Пізно ввечері 17 липня окупанти перекривали Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, паблік "Кримський вітер"

Деталі: Зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

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Дослівно "Крымский мост: оперативная информация": "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Деталі: У ніч проти 18 липня "Кримський вітер" повідомив про роботу російської ППО в Керчі.

Оновлено: О 1:43 за київським часом російські окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.