Окупанти перекривали Кримський міст
П'ятниця, 18 липня 2025, 00:58
Пізно ввечері 17 липня окупанти перекривали Кримський міст.
Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, паблік "Кримський вітер"
Деталі: Зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Реклама:
Дослівно "Крымский мост: оперативная информация": "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".
Деталі: У ніч проти 18 липня "Кримський вітер" повідомив про роботу російської ППО в Керчі.
Оновлено: О 1:43 за київським часом російські окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.