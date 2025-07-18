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Окупанти перекривали Кримський міст

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 липня 2025, 00:58
Окупанти перекривали Кримський міст
КРИМСЬКИЙ МІСТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ТАСС

Пізно ввечері 17 липня окупанти перекривали Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, паблік "Кримський вітер"

Деталі: Зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

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Дослівно "Крымский мост: оперативная информация": "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Деталі: У ніч проти 18 липня "Кримський вітер" повідомив про роботу російської ППО в Керчі.

Оновлено: О 1:43 за київським часом російські окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.

Керченський містКримокупація
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