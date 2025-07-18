Оккупанты перекрывали Крымский мост
Пятница, 18 июля 2025, 00:58
Поздно вечером 17 июля оккупанты перекрыли Крымский мост.
Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, паблик "Крымский ветер"
Детали: Отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
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Дословно "Крымский мост: оперативная информация": "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".
Детали: В ночь на 18 июля "Крымский ветер" сообщил о работе российской ПВО в Керчи.
Обновлено: В 1:43 по киевскому времени российские оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.
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