Оккупанты перекрывали Крымский мост

Поздно вечером 17 июля оккупанты перекрыли Крымский мост.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, паблик "Крымский ветер"

Детали: Отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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Дословно "Крымский мост: оперативная информация": "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Детали: В ночь на 18 июля "Крымский ветер" сообщил о работе российской ПВО в Керчи.

Обновлено: В 1:43 по киевскому времени российские оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.