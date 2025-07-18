Росіяни атакували дроном авто головного рабина Херсону

Росіяни атакували FPV-дроном автівку головного рабина Херсона Йосефа Вольфа.

Джерело: головний рабин України Моше Асман у соцмережах

Пряма мова Асмана: "Дві години тому (близько 21.00 – ред.) російський FPV-дрон такував автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа!

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Я щойно розмовляв з ним по телефону. Машина була атакована на в'їзді до Херсона.

В момент удару рабин, його дружина і маленька донька знаходились у машині.

Безпілотник влетів в машину на дуже великій швидкості! Слава Богу, вони не постраждали!"