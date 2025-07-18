Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона

Ольга ГлущенкоПятница, 18 июля 2025, 01:14
Россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона
скриншот

Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа.

Источник: главный раввин Украины Моше Асман в соцсетях

Прямая речь Асмана: "Два часа назад (около 21.00 – ред.) российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа!

Реклама:

Я только что разговаривал с ним по телефону. Машина была атакована на въезде в Херсон.

В момент удара раввин, его жена и маленькая дочь находились в машине.

Беспилотник врезался в машину на очень большой скорости! Слава Богу, они не пострадали!"

РЕКЛАМА:

Херсонбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Трампа обнаружили хроническое заболевание
Фицо: Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ
УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с Россией
фотоНа взятке задержаны фигурантка "пьяной вечеринки в КГГА" и директор Бессарабского рынка – источник
Оружие в обмен на дроны: Зеленский раскрыл, какую "мегасделку" обсуждает с Трампом
Рада назначила Шмыгаля министром обороны
Все новости...
Херсон
В Херсоне российский дрон ранил пожилого мужчину
Россия вечером атаковала Херсон дроном – погибла женщина
Армия РФ атаковала дронами Херсон: четверо раненых
Последние новости
02:02
Эскалация насилия в Сирии: ООН созвала Совбез
01:14
видеоРоссияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона
00:58
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:55
Возможность исследовать космическую историю: ученые впервые зафиксировали рождение планетарной системы
00:22
Ученые обнаружили в Албании следы доисторического поселения на озере: оно может быть древнейшим в Европе
00:20
Новая экранизация Стивена Кинга: чем особен фильм "Жизнь Чака"
00:18
У Трампа обнаружили хроническое заболевание
23:58
Новости 17 июля: правительственные перестановки, БЭБ еще без главы, Индия думает об альтернативе российской нефти
23:57
Хижняк: Буду совмещать профессиональный бокс с олимпийским
23:51
"Детство закончилось": брошенный аист Катруся улетела из центра для птиц со своей стаей
Все новости...
Реклама:
Реклама: