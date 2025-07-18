Россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона

Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа.

Источник: главный раввин Украины Моше Асман в соцсетях

Прямая речь Асмана: "Два часа назад (около 21.00 – ред.) российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа!

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Я только что разговаривал с ним по телефону. Машина была атакована на въезде в Херсон.

В момент удара раввин, его жена и маленькая дочь находились в машине.

Беспилотник врезался в машину на очень большой скорости! Слава Богу, они не пострадали!"