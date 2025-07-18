В ОП назвали найбільших противників у Європі конфіскації активів Росії

В Офісі президента заявили, що серед найбільших противників у Європі щодо конфіскації активів Росії є Бельгія, Франція, Німеччина та Італія.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Мудрої: "Найбільші противники в Європі конфіскації активів – це Бельгія, бо у них зберігаються (кошти – ред.) в Euroclear, Франція, Італія, Німеччина.

Реклама:

Вони побоюються, що активи їхніх компаній будуть конфісковані у РФ. Наш аргумент, що це аж ніяк не стримує РФ. Вони конфісковували і будуть конфісковувати активи, як вони називають, недружніх країн".

Деталі: За її словами, Euroclear, Clearstream і центробанки – це ті фінансові інституції, де в основному зберігаються російські гроші і які не хочуть позбуватися суми у близько 300 мільярдів доларів.

Пряма мова Мудрої: "Це є економічна частина, але є і політична. І от тут основна проблема полягає в тому, що, на жаль, немає політичної волі сьогоднішніх лідерів країн конфіскувати ці активи. Є побоювання у великих країн, що це може мати прецедент тощо, що це може бути і по відношенню до них зроблено".

РЕКЛАМА:

Деталі: Мудра заявила, що Україні, звісно, не потрібно передавати одним траншем всі ці 300 мільярдів.

Пряма мова Мудрої: "Їх можна зберігати в фонді, який буде знаходитися десь в Європі. Цими грошима можна правильно управляти, щоб Україна отримувала максимум від управління цими коштами. І це і має бути джерело виконання рішень компенсаційної комісії, яку ми теж створюємо".

Деталі: За її словами, щодо створення цієї комісії уже відбуваються дипломатичні перемовини.

Пряма мова Мудрої: "І третя компонента – це компенсаційний фонд. Під цей фонд ми і намагаємося отримати рішення про конфіскацію російських активів, передачу їх в цей фонд і потім (планується – ред.) - використання (цих коштів – ред.) для виконання рішень компенсаційної комісії. Їх не буде достатньо. На сьогодні це біля 300 мільярдів доларів".

Деталі: Мудра зазначила, що мова не йде про приватні активи російських приватних осіб чи юридичних - мова виключно про суверенні активи РФ.

Пряма мова Мудрої: "І їх не буде достатньо. На сьогодні розмір збитків, який був оцінений Світовим банком разом з Єврокомісією, біля 586 мільярдів доларів. Це половина того, що вже нам потрібно. А якщо ми почнемо рахувати збитки з 2014 року, це ще в рази більше. То я не виключаю, що сума буде досягати одного трильйона доларів".

Нагадаємо: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.