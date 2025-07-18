В ОП назвали крупнейших противников конфискации активов России в Европе

В Офисе президента заявили, что среди крупнейших противников в Европе конфискации активов России являются Бельгия, Франция, Германия и Италия.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Мудрой: "Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия.

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Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы в РФ. Наш аргумент, что это никоим образом не сдерживает РФ. Они конфисковывали и будут конфисковывать активы, как они называют, недружественных стран".

Детали: По ее словам, Euroclear, Clearstream и центробанки – это те финансовые институты, где в основном хранятся российские деньги и которые не хотят терять сумму около 300 миллиардов долларов.

Прямая речь Мудрой: "Это экономическая часть, но есть и политическая. И вот здесь основная проблема заключается в том, что, к сожалению, нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может создать прецедент и т. д., что это может быть сделано и по отношению к ним".

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Детали: Мудрая заявила, что Украине, конечно, не нужно передавать одним траншем все эти 300 миллиардов.

Прямая речь Мудрой: "Их можно хранить в фонде, который будет находиться где-то в Европе. Этими деньгами можно правильно управлять, чтобы Украина получала максимум от управления этими средствами. И это и должно быть источником выполнения решений компенсационной комиссии, которую мы тоже создаем".

Детали: По ее словам, по созданию этой комиссии уже ведутся дипломатические переговоры.

Прямая речь Мудрой: "И третья составляющая – это компенсационный фонд. Под этот фонд мы и пытаемся получить решение о конфискации российских активов, передаче их в этот фонд и затем (планируется – ред.) – использовании (этих средств – ред.) для выполнения решений компенсационной комиссии. Их не будет достаточно. На сегодняшний день это около 300 миллиардов долларов".

Детали: Мудрая отметила, что речь не идет о частных активах российских частных лиц или юридических – речь исключительно о суверенных активах РФ.

Прямая речь Мудрой: "И их будет недостаточно. На сегодняшний день размер убытков, который был оценен Всемирным банком совместно с Еврокомиссией, составляет около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что нам уже нужно. А если мы начнем считать убытки с 2014 года, это еще в разы больше. Поэтому я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов".

Напомним: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила от Европейского Союза еще 1 млрд евро за счет российских замороженных активов.