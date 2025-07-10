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Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 10 липня 2025, 13:58
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

Джерело: Шмигаль у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: У четвер, 10 липня, Шмигаль заявив, що Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів. 

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"Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову", – зазначив він.  

Український прем’єр наголосив, що ініціатива ERA дає хороший результат.

Зазначимо, цього ж дня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.

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Зокрема, вона анонсувала 1 млрд євро макрофінансової підтримки, а також оголосила про виплату 3 млрд євро за програмою Ukraine facility. 

У червні Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

ЄСгрошіУкраїнаКабінет міністрів
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