Среди непристойных поздравлений Эпштейну СМИ обнаружили письмо Трампа

Согласно сообщению Wall Street Journal, среди писем, подаренных Джеффри Эпштейну (которого обвиняли в педофилии и организации проституции – ред.) на его 50-летие в 2003 году, было и письмо с именем президента США Дональда Трампа и контуром обнаженной женщины.

Источник: Wall Street Journal, CNN, Трамп в соцсетях

Детали: По данным WSJ, письмо дополнялось контурами обнаженной женщины и содержало строку: "С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом".

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Ранее в комментарии WSJ Трамп отрицал, что писал это письмо или рисовал рисунок, и угрожал подать в суд на газету, если она опубликует эту историю.

Прямая речь Трампа: "Я никогда в жизни не рисовал. Я не рисую женщин.

Это не мой язык. Это не мои слова".

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Детали: В ответ на публикацию Трамп написал в Truth Social, что он поручил генеральному прокурору Пэм Бонди "предоставить все соответствующие показания Большому жюри, при условии одобрения судом". Она быстро ответила в сети X, что готова сделать это в пятницу, хотя процесс получения подписей судей на такой шаг, вероятно, займет значительно больше времени.

Вице-президент Джей Ди Венс также высказался в социальных сетях, назвав эту историю "полной и абсолютной грязью".

По данным Wall Street Journal, письмо с именем Трампа было включено в альбом ко дню рождения, составленный Гислен Максвелл, близкой соратницей Эпштейна, которая была осуждена за торговлю детьми из-за связей с Эпштейном. Она собрала письма от Трампа и десятков других людей к 50-летию Эпштейна, пишет Journal.

Позже альбом стал частью документов, которые изучали сотрудники Министерства юстиции, расследовавшие дело Эпштейна несколько лет назад.

Трамп был сфотографирован с Эпштейном – финансистом, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц – несколько раз в течение 1990-х и в начале 2000-х годов и был среди тех, кто фигурировал в бортовых журналах частного самолета Эпштейна.

Но Трамп заявил, что их дружба закончилась до того, как Эпштейн в 2008 году признал себя виновным в вербовке несовершеннолетних для проституции. Позже он сказал, что они не общались примерно 15 лет, когда Эпштейн был снова арестован в 2019 году.

Справка: Эпштейн, финансист, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц, в 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Позже его нашли мертвым в камере тюрьмы, где он ожидал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством, но обстоятельства происшествия породили ряд конспирологических теорий.

Напомним: В споре, разгоревшемся 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, последний сказал, что имя американского лидера есть в "файлах Эпштейна".