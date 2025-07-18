ЗСУ за добу знешкодили 1 180 окупантів та 47 артсистем
П'ятниця, 18 липня 2025, 07:47
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 180 російських солдатів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 039 830 (+1 180) осіб,
- танків – 11 032 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 23 005 (+9) од,
- артилерійських систем – 30 485 (+47) од,
- РСЗВ – 1 441 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 549 (+135) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 494 (+111) од.
Дані уточнюються.