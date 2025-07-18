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ЗСУ за добу знешкодили 1 180 окупантів та 47 артсистем

Ірина БалачукП'ятниця, 18 липня 2025, 07:47
ЗСУ за добу знешкодили 1 180 окупантів та 47 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 180 російських солдатів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 039 830 (+1 180) осіб,
  • танків – 11 032 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 23 005 (+9) од,
  • артилерійських систем – 30 485 (+47) од,
  • РСЗВ – 1 441 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 549 (+135) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 494 (+111) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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