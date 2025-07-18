Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили 1 180 оккупантов и 47 артсистем

Ирина БалачукПятница, 18 июля 2025, 07:47
ВСУ за сутки обезвредили 1 180 оккупантов и 47 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 180 российских солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.07. 25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 039 830 (+1 180) человек,
  • танков – 11 032 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 005 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 30 485 (+47) ед,
  • РСЗО – 1 441 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 46 549 (+135) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 494 (+111) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото Россияне ударили УАБами по Степногорской общине – убили мужчину
У Трампа обнаружили хроническое заболевание
Фицо: Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ
УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с Россией
фотоНа взятке задержаны фигурантка "пьяной вечеринки в КГГА" и директор Бессарабского рынка – источник
Оружие в обмен на дроны: Зеленский раскрыл, какую "мегасделку" обсуждает с Трампом
Все новости...
Росcия
В Совете Европы говорят, что действия администрации Трампа вредят помощи похищенным из Украины детям
Послы ЕС в Брюсселе могут принять 18-й пакет санкций ЕС против РФ утром 18 июля
В ОП назвали крупнейших противников конфискации активов России в Европе
Последние новости
08:17
СМИ: Великобритания может присоединиться к закупкам оружия в США для Украины
08:05
Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: 1 погибший и 2 пострадавших
07:52
В Совете Европы говорят, что действия администрации Трампа вредят помощи похищенным из Украины детям
07:47
ВСУ за сутки обезвредили 1 180 оккупантов и 47 артсистем
07:33
Послы ЕС в Брюсселе могут принять 18-й пакет санкций ЕС против РФ утром 18 июля
07:22
фото Россияне ударили УАБами по Степногорской общине – убили мужчину
06:50
Среди непристойных поздравлений Эпштейну СМИ обнаружили письмо Трампа
05:34
Атака российских дронов на Запорожский район: возникли пожары, ранен мужчина
04:56
ОбновленоРоссияне нанесли удар по Чугуеву: 4 раненых
03:58
В ОП назвали крупнейших противников конфискации активов России в Европе
Все новости...
Реклама:
Реклама: