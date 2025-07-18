ВСУ за сутки обезвредили 1 180 оккупантов и 47 артсистем
Пятница, 18 июля 2025, 07:47
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 180 российских солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.07. 25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 039 830 (+1 180) человек,
- танков – 11 032 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 23 005 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 30 485 (+47) ед,
- РСЗО – 1 441 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 46 549 (+135) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 494 (+111) ед.
Данные уточняются.