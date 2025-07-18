ВСУ за сутки обезвредили 1 180 оккупантов и 47 артсистем

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 180 российских солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.07. 25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 039 830 (+1 180) человек,

танков – 11 032 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 23 005 (+9) ед,

артиллерийских систем – 30 485 (+47) ед,

РСЗО – 1 441 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 46 549 (+135) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 55 494 (+111) ед.

Данные уточняются.