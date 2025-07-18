Російські дрони атакували Дніпропетровщину: загинув машиніст потяга, ще 2 людей постраждали
Одна людина загинула та ще двоє постраждали внаслідок російської атаки безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області уночі 18 липня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Уночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району – Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали".
Деталі: За словами Лисака, внаслідок атаки понівечене транспортне підприємство та виникла пожежа. Загоряння уже загасили.
Доповнено: Згодом в "Укрзалізниці" уточнили, що загинув машиніст електровоза.
"На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник – поранений, але в стабільному стані", – повідомили в УЗ.
Також під ударом дронів була Роздорська громада Синельниківського району – там горіли транспортні засоби.
По Нікополю окупанти поцілили FPV-дроном. Наслідки цієї атаки ще з'ясовуються.
За словами Лисака, оборонці неба збили над областю 3 російські БпЛА.