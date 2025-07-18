Російські дрони атакували Дніпропетровщину: загинув машиніст потяга, ще 2 людей постраждали

Одна людина загинула та ще двоє постраждали внаслідок російської атаки безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області уночі 18 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Уночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району – Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали".

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Деталі: За словами Лисака, внаслідок атаки понівечене транспортне підприємство та виникла пожежа. Загоряння уже загасили.

Доповнено: Згодом в "Укрзалізниці" уточнили, що загинув машиніст електровоза.

"На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник – поранений, але в стабільному стані", – повідомили в УЗ.

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Також під ударом дронів була Роздорська громада Синельниківського району – там горіли транспортні засоби.



По Нікополю окупанти поцілили FPV-дроном. Наслідки цієї атаки ще з'ясовуються.



За словами Лисака, оборонці неба збили над областю 3 російські БпЛА.